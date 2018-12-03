Ankara'da doğalgaz patlaması! Son dakika!

Ankara'da doğalgaz patlaması... Kızılay'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Alınan bilgilere göre 7 kişi yaralandı..

Ankara'da 9 katlı bir binanın giriş katında bulunan dükkanda doğalgaz patlaması meydana geldiği öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre patlama sonucu yaralılar var... Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu...

Sağlık Bakanlığı: "Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."

Ayrıntılar geliyor...