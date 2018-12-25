Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda 391. sokakta bulunan bir apartman dairesinde yaşamakta olan aile doğalgazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri meydana gelen aile, evde yoğun gaz kokusu almaları üzerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler ailenin doğalgazdan zehirlendiğini belirleyerek olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 5 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kaçağın meydana geldiği dairede Başkent Gaz ekipleri de incelemelerde bulundu.