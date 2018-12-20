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Ankara’da feci kaza: 4 araç birbirine girdi

Başkent Ankara’da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece yarısı Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan 78 SH 187 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkması sebebiyle yol üzerindeki 3 araca çarptı.

Araçlardan 06 TIA 85 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ile 06 AS 4936 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar bölgeye sev edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından olay hastanelere sevk edildi. Yaralılarda Alaeddin N.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrasında bir süre araç trafiğine kapandı. Hurda yığınına dönen otomobiller, çekici yardımıyla kaldırıldı. 

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