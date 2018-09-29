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Ankara'da gece yarısı patlama! 3 çocuk yaralandı

Gece saatlerinde başkentte gecekondunun yanında park halinde bulunan bir kamyonette patlama meydana geldi. Patlamanın kamyonetteki bir çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı değerlendirilirken, 3 çocuk yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesinde park halindeki bir kamyonette patlama meydana geldi. 801 sokak üzerindeki kamyonette bulunan çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Aracın içinde bulunan ve gaz kokladıkları iddia edilen küçük yaştaki 3 çocuk ise yaralandı.

Patlamanın meydana gelmesiyle aracın yanına toplanan kalabalık 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından çocukları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise gecekondunun bahçesine emniyet şeridi çekti ve araçta incelemelerde bulundu. Ev halkı ile araç sahibinin ifadelerini alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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