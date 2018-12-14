Ankara'da gözü dönmüş sevgili cinayeti!

Ankara'nın Çankaya'da ilçesinde meydana gelen olayda Canoğul Y. isimli şahıs, iddialara göre Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette çalışan sevgilisinin yanına gitti. Gülserek K. isimli sevgilisini 44 yerinden bıçaklayan saldırgan olay yerinden kaçtı.

İş arkadaşlarının feci şekilde bıçaklanmasına şahit olan market çalışanları durumu hemen polise ve 112 Acil Servis'e ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülseren K.'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülseren K. yaşamını yitirdi.

olay yeri inceleme ekipleri delilleri toplarken olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Saldırganın kendisinin bugün polise giderek teslim olduğu bildirilirken yapılan sorguda cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.