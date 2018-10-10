Ankara'da hava durumu! Sıcaklıklar düşüyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ankara'da bugün hava parçalı bulutlu, zaman zaman çok bulutlu olacak ve sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Rüzgar ise 13 km/sa kuzeydoğudan esecek. Son tahminlere göre 5 günlük hava durumunda Ankara'da yağış perşembe günü başlayacak.

Meteoroloji'nin Ankara ili için 5 günlü hava tahminlerinde perşembe günü mevzi sağanak yağış görülecek. Cuma günü parçalı bulutlu hava tahmin edilirken, sağanak yağışlar Ankara'da hafta sonu etkili olacak. 13 Ekim cumartesi ve 14 Ekim pazar günleri başkentte sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık da 2-4 derece azalacak.