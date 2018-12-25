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Ankara’da kan donduran cinayet itirafı!

Ankara’da ailesi tarafından kayıp olarak aranan belediye işçisi Murat Demir'in, öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayet itirafı kan dondurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da ele alınan kayıp dosyasında alınan bilgilere göre, belediye personeli olarak görev yapan Murat Demir’den 11 Kasım 2018 tarihinden bu yana haber alınamıyordu. Ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrasında başlatılan arama çalışmalarında bir bilgiye ulaşılamasa da kayıpla alakası olabileceği düşünülen ve Demir'in en son görüştüğü tespit edilen iş arkadaşı Ali T. takibe alındı.

Çelişkili ifadeleri ile dikkat çeken Ali T. sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Ali T. sorgusunda cinayeti itiraf ederek nasıl işlediğini ve Demir ‘i nereye gömdüğünü anlattı. Ali T. itirafında Demir’le buluştuktan sonra alkol almak için nehir kenarına gittiklerini, burada aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığını, hararetlenen tartışma neticesinde Demir’i arabasında bulunan demir sopayla öldürdüğünü anlattı. Suç aletine nehre attığını da ifade eden zanlı cesedi gömdüğü yeri de gösterdi. Ali T.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sev edilecek.

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