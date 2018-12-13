Ankara'da kar tatili olacak mı? 13 Aralık gecesi ve 14 Aralık Cuma kar bekleniyor

Ankara'da kar tatili perşembe günü için bekleniyordu ancak Valilik tarafından bu yönde bir açıklama olmayınca sabahın erken saatlerinde yola çıkan araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada ise 13 Aralık Perşembe gece saatlerinde başlayacak olan kuvvetli kar yağışının yarın 14 Aralık Cuma akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi. Peki Ankara'da okullar 14 Aralık cuma tatil olacak mı?

MGM yaptığı açıklamada bu gece yarısından itibaren başlayacak olan kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar etkili olacak bildirildi. Ankara'da kar kalınlığının 10 cm kadar yükseleceği belirtilen açıklamada vatandaşların meydana gelebilecek olan don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulunulan açıklama sonrası şimdi gözler Ankara Valiliği'ne çevrildi. 14 Aralık Cuma Ankara'da okullar tatil mi olacak merakla bekleniyor.

SAHTE KAR TATİLİ PAYLAŞIMLARINA DİKKAT!

Ankara'da dün gece yağan yoğun kar nedeniyle Valilik'ten kar tatili açıklaması bekleyenler sosyal medyada dolaşan bir paylaşımla yanılgıya uğradı. 13 Aralık perşembe günü Ankara Valisi Vasip Şahin'in resmi Twitter hesabından yapılmış gibi gösterilen kar tatili açıklaması paylaşımı sonrasında pek çok kişi okulların tatil olduğunu zannetti. Ancak Vali Şahin'in hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapılarak, bazı hesaplardan yapılan bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.