Ankara'da kredi kartıyla metro ve otobüse binilebilecek! 1 Ocak'ta başlıyor

Ankara'da kredi kartıyla metro toplu taşıma dönemi başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni uygulamasına göre artık yolcular kredi kartı ya da bankamatik kartlarını metro, Ankaray, EGO otobüsleri, özel toplu taşıma araçlarında kullanabilecek. Ancak kullanılacak kartların temassız özellikte olmaları gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yapılan tanıtımla uygulamanın 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacağı belirtildi. Tanıtım toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan katıldı.

Yeni uygulama sadece Ankaralılar için değil, il dışından gelenler ve turistler için de büyük kolaylık sağlayacak. Özellikle Başkentin turizmine katkı sağlamak amacıyla böyle bir protokol imzaladıklarını belirten Tuna, aktarmasız ve 24 saat kesintisiz ulaşım ve tek kart uygulamalarının ardından şimdi de bu yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Artık Ankara'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerin temassız kredi kartı ya da bankamatik kartı ile ANKARAKART almalarına gerek kalmaksızın seyahat edebilecekleri müjdesini veren Tuna, yolcuların tek binişte 3 TL ödeyeceklerini belirtti ve validatör cihazının bulunduğu tüm ulaşım araçlarında bu şekilde ulaşım imkanı sağlanacağını kaydetti.

"AKILLI ŞEHİR ANKARA"

Başkentte hayatı kolaylaştırmak, pratik uygulamaları vatandaşlarla buluşturmak istediklerini dile getiren Tuna, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan bu projenin paydaşlarına, EGO Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti. Akıllı şehirler uygulamalarında başkentimizi ön planda görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını da ifade eden Başkan Tuna, dünyanın birçok ülkesinde toplu taşıma ödemelerinin temassız kredi kartları ile yapıldığının, bu şekilde seyahat konforunun en üst düzeyde tutulmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

Tuna "Başkent’te toplu taşıma yepyeni bir seviyeye taşınıyor. Bu uygulama sayesinde Ankaralılar yoğun şehir yaşantısı içinde Ankarakart’larına dolum yapma fırsatı bulamadığı durumlarda bu ödeme sistemini kullanabilecek. Bu sistemin tüm Türkiye’de yaygınlaşmasıyla beraber başka şehirlere seyahat edecek olan kart sahipleri gittikleri şehirlerdeki sisteme yabancılık çekmeden ceplerindeki kart ile toplu taşıma araçlarından yararlanabilecekler” dedi.