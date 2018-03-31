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Ankara'da metro kazası nedeniyle seferler iptal edildi

Ankara'da bu sabah henüz yolcu seferleri başlamadan yaşanan metro kazası nedeniyle bazı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna kaza ile ilgili açıklama yaptı.

Ankara'da metro kazası Kızılay-Batıkent yönünde meydana geldi. Henüz seferlerin başlamadığı saatlerde hat bakım çalışmaları sırasında meydana gelen kazada maddi hasar oluşurken, başkentte metro seferleri durduruldu. Ulus istasyonunda meydana gelen metro kazası nedeniyle raylardaki hasar oluşurken, iptal edilen seferler nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için EGO Genel Müdürlüğü metro güzergahında otobüslere ek sefer koydu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşlara yaşanan kazayla ilgili bilgi verdi. Henüz yolcu seferleri başlamadan Kızılay-Batıkent hattında meydana gelen kazada iki metro treninin Ulus makas bölgede kaza yaptığını açıklayan Tuna, hasar ve durum tespit çalışmaları sonrasında tamir işlemlerinin başladığını duyurdu.

İvedik-Kızılay istasyonları arasındaki kaza nedeniyle metro hattının çalışmayacağını bildiren Tuna, "Bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz." dedi..

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