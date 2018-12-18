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Ankara'da metroda intihar! AKM istasyonunda seferler durdu

Ankara AKM metro istasyonunda bir kişi intihar etti.

 Ankara'da saat 09:45 civarında meydana gelen olayda bir kişi metroda intihar etti. Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşmakta olan metronun önüne atladı. AKM istasyonundaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yaptıkları tetkiklerde intihar eden şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Metro seferleri intihar olayı sonrasında durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

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