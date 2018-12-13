Ankara'da okullar tatil edildi! Başkentte 14 Aralık kar tatili...

Ankara'da eğitime kar engeli! Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'da 14 Aralık cuma okulların tatil edildiğini duyurdu. İl genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara'da 14 Aralık kar tatili oldu. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli memurlar da yarın idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada Ankara'da 13 Aralık perşembe gece yarısından başlayarak 14 Aralık cuma öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirmişti.

Ankara Valiliği resmi Twitter hesabından da Ankara'da okulların tatil edildiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 14 Aralık Cuma günü beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

İşte Ankara Valiliği internet sitesi üzerinden yapılan o açıklama:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre ilimiz genelinde 13 Aralık Perşembe gece yarısından 14 Aralık Cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı beklenmektedir.

Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. "