Ankara’da sokak ortasında korkunç cinayet

Alınan bilgilere göre olay, Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesinde dün gece saat 22.30 sularında meydana geldi. Olayda Harun Kuyucu idaresindeki binek araç seyir halindeyken henüz şoförünün kimliği tespit edilemeyen hafif ticari araçtan açılan silah ateşine maruz kaldı.

Olayı gerçekleştiren araç suç mahalinden uzaklaşırken, vücudunun farklı kısımlarına ve boynuna kuşrun isabet eden Harun Kuyucu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenenin ardından Kuyucu'nun oraç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sonucunda bir kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan sürüyor.