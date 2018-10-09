Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar Valilik tarafından açıklandı

DEAŞ terör örgütünce 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma töreni sırasında 10 Ekim 2018 günü kapalı olacak yollar Ankara Valiliği tarafından duyuruldu. İşte yarın trafiğe kapatılacak yollar...

10 Ekim Çarşamba günü 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütünce düzenlenmiş olan terör saldırısının yıl dönümü olması sebebiyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre 10 Ekim Çarşamba saat 10.04'te Ankara Tren Garı önünde Halkevleri Derneği, EMEP, AKA-DER, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından anma töreni düzenleneceği, bu münasebetle de bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Etkinlikler Ankara Tren Garı önünde yapılacak ve saat 10.04'te başlayarak etkinlik bitene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Tren Garı Kavşağı yan varyantları araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca etkinlik sırasında ihtiyaç halinde Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı-Opera Köprüsü) arası da trafiğe kapatılacak.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, Ankara'da yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları açısından yarın trafiğa kapalı olacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YURTTAN Haberleri
Meteoroloji verilerine göre 12 Ekim Ankara'da hava durumu

Meteoroloji verilerine göre 12 Ekim Ankara'da hava durumu
Ankara'da ulaşıma ve Halk ekmeğe zam yok!

Ankara'da ulaşıma ve Halk ekmeğe zam yok!
Ankara'da hava durumu! Sıcaklıklar düşüyor...

Ankara'da hava durumu! Sıcaklıklar düşüyor...
Meteoroloji uyardı! Son Dakika! Sağanak yağışlar geliyor...

Meteoroloji uyardı! Son Dakika! Sağanak yağışlar geliyor...
Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar Valilik tarafından açıklandı

Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar Valilik tarafından açıklandı
Aydın'da korkunç kaza: 3 ölü 2 yaralı

Aydın'da korkunç kaza: 3 ölü 2 yaralı
Dikkat! Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Dikkat! Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve sel uyarısı
Ankara'da gece yarısı patlama! 3 çocuk yaralandı

Ankara'da gece yarısı patlama! 3 çocuk yaralandı
Askere gidebilmek için 100 kilo veren Arif tezkeresini aldı

Askere gidebilmek için 100 kilo veren Arif tezkeresini aldı
Türkiye'de tropik fırtına uyarısı! Ege'de hızı 160 km'yi bulabilir

Türkiye'de tropik fırtına uyarısı! Ege'de hızı 160 km'yi bulabilir
Soğuk hava yurdu etkisi altına alacak

Soğuk hava yurdu etkisi altına alacak
Dedikoducu Müdüre Yargıtay'dan kötü haber: Atılmayı hak etti

Dedikoducu Müdüre Yargıtay'dan kötü haber: Atılmayı hak etti

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz