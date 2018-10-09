Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar Valilik tarafından açıklandı

10 Ekim Çarşamba günü 2015 tarihinde DEAŞ terör örgütünce düzenlenmiş olan terör saldırısının yıl dönümü olması sebebiyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre 10 Ekim Çarşamba saat 10.04'te Ankara Tren Garı önünde Halkevleri Derneği, EMEP, AKA-DER, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından anma töreni düzenleneceği, bu münasebetle de bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Etkinlikler Ankara Tren Garı önünde yapılacak ve saat 10.04'te başlayarak etkinlik bitene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Tren Garı Kavşağı yan varyantları araç trafiğine kapalı olacak. Ayrıca etkinlik sırasında ihtiyaç halinde Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı-Opera Köprüsü) arası da trafiğe kapatılacak.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, Ankara'da yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları açısından yarın trafiğa kapalı olacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.