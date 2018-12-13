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Ankara'da tren kazası: YHT kılavuz tren ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var!

Ankara Konya seferini yapmakta olan yüksek hızlı tren kaza yaptı. Banliyö treni ile çarpıştığı belirtilen trenin 2 vagonunun devrildiği belirtilmişti. Yapılan son açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin yaralı olduğu açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı son dakika açıklaması: Bakan Cahit Turhan Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını 9, yaralı sayısını ise 47 olarak açıkladı. 47 vatandaşın hastanelerde tedavi görmekte olduğunu bildirdi.

06:30 Ankara-Konya seferini yapmakta olan yüksek hızlı tren Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda banliyö treni ile çarpıştı. Çarpışma sonucu tren raylardan çıktı, 2 vagon devrildi ve üst geçide çarptı. Kaza sonrası 7 kişinin hayatını kaybettiği 46 kişinin yaralı olduğu belirtilmişti.

Ankara Valiliği'nden yapılan son açıklamada yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımızın da yaralandığı bildirilmişti. Açıklamada "Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin tren kazası ile ilgili yaptığı açıklamada, yol kontrolü yapmakta olan kılavuz trenin aynı güzergahtan gelmekte olan Yüksek Hızlı Trene çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, kazanın nedeni ile ilgili incelemelerin de sürdüğünü bildirdi.

Vali Şahin ''Ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı paylaşacağız'' diyen Şahin, ''Şu anda 112, iftaiye, AFAD ekiplerimiz dört bir koldan süratle çalışıyorlar. Bulunan mevkide çalışmaların tek tek yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Teknik incelme devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu.

Ankara'da YHT kazası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da meydana gelen YHT kazası ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili yapılacak soruşturma için 3 savcının görevlendirildiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre Yüksek Hızlı Tren yol kontrolü yapmakta olan lokomotfle çarpıştı. Yapılan açıklamada kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerektiği belirtilirken, trenin raydan çıkarak üst geçide çarptığı, çarpmanın etkisiyle de üst geçidin trenin üstüne çöktüğü bildirildi. Marşandiz istasyonunun kısa süre önce bakanlık tarafından yeniendiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Ankara'da tren kazası

Kaza sonrası devrilen vagonların hurdaya döndüğü görülürken, ekipler enkaz haline gelen vagonların altından yaralıları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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