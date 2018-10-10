Ankara'da ulaşıma ve Halk ekmeğe zam yok!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna NTV'ye yaptığı açıklamalarda Ankara genelinde yüzde 17 su fiyatlarında indirim yapıldığını ulaşıma da yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını belirtti. Tuna, Halk ekmek fiyatına da zam yapılmayacağını bildirdi.

Fiyat artışlarının AVM ve marketlerde daha yüksek olduğunu belirten Tuna, ilçe belediyelerinin ve büyükşehir zabıtasının etkin ve titiz çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Ankara'da raylı sistemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Tuna, iki metro hattı ile iki Ankaray hattının uzatılması hususunda proje çalışmalarının yapıldığını da duyurdu.

Başkentte alt yapıda ciddi ihtiyaçlar bulunduğunu ve kritik 15 bölgede girişimlerde bulunduklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, alt yapı çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Ayrıca bir tanesi AKM önünde diğeri Gölbahçe'de olmak üzere iki millet bahçesi proje çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Ankapark konusunda da bilgi veren Tuna, ihalesinin gerçekleştirilerek sözleşmesinin imzalandığını, kiralayan iş ortaklığı işletmelerin çalışmaları yürüteceğini kaydetti. Tuna, Ankapark'ın birkaç ay içinde hizmete açılacağını tahmin ettiğini, bu konuda kamunun zararı mı yoksa karı mı var buna Sayıştay'ın karar vereceğini ifade etti.