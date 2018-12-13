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Ankara'daki tren kazasına ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Ankara Konya seferini yapmakta iken Marşandiz istasyonunda kılavuz trenle çarpışan YHT kazasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Sabah saatlerinde meydana gelen Ankara'daki tren kazası hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre kazanın meydana gelişinde kusurlu bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüpheliler ve kazanın diğer tüm yönleri bakımından soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ankara'da tren kazası sonrası enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yapılan açıklamalarda 9 kişinin tren kazasında hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı belirtildi. 36 yaralının hastanelerde tedavisinin devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

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