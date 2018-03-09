Ankaralılara müjde! Otoparklar 1 TL oluyor

Ankaralı vatandaşların otopark işletmecileriyle yaşadığı sorunların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna talimatı verdi. 2018 yılının ilk Belediye Meclisi'nde karar alınarak ANFA ile olan 25 yıllık otopark protokolü iptal edildi ve otoparklar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANPARK ve Beltaş şirketlerine 25 yıllığına devredildi. Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatıyla belediyeye ait otoparklar 24 saat boyunca 1 TL'ye hizmet verecek. Otoparkta ilk 1 saat ise ücretsiz olacak.

Başkentlilerin en çok kullandıkları Mavi Göl, Mogan ve Göksu'da otoparkların tamamının 3. şahıslara kiralanması, vatandaşların ise bu otoparkları işletenlerle sorunlar yaşaması üzerine Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Çalışanların kılık kıyafetlerinde uygunsuzluk olduğu, yasal olarak verilmesi gereken fişin verilmediği, engelli vatandaşlara zorluk çıkarıldığı gibi şikayetler üzerine öncelikle ANFA ile olan 25 yıllık protokol iptal edilerek belediye otoparkları bağlı şirketler olan ANPARK ve Beltaş'a devredildi. Şimdi ise otopark ücretleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan müjde geldi. Eğer Belediye Meclisi'nden geçerse belediye otoparklarının 24 saat boyunca 1 TL'den hizmet vereceği bildirildi.

Başkan Mustafa Tuna Sabah'a yaptığı açıklamada vatandaşlara otopark alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek, yollardaki araç trafiğinin bu şekilde önüne geçilebileceğini kaydetti. Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafiğin akışında kolaylık sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Tuna, bu uygulamaya açık, kapalı tüm otoparkların dahil olacağını ve Belediye Meclisi'nin uygun görmesi halinde gerçekleşeceğini kaydetti.