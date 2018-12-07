Ankara'nın Dikmen'inde kışın ilk karı yağdı

Ankara'nın Dikmeni'ne mevsimin ilk karı dün gece yağdı. Başkentte bir süredir devam eden çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava dün gece yüksek semtlerde kara dönüştü. Gece saatlerinde Dikmen, Ahlatlıbel, İncek, Oran, Bağlum semtlerinde lapa lapa kar yağdı.

Yılın ilk karı Ankara'nın yüksek kesimlerinde bulunan semtlerde etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sokaklarda park halindeki araçların üzerlerini beyaz bir örtüyle kapattı. Aniden bastıran kar nedeniyle görüş mesafesinin de azalmasıyla sürücüler yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Her türlü kar ve buzlanma olayı için Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazır bekledi. Ana arterlerde yollarda buzlanmanın oluştuğu yerlerde tuzlama çalışması yapıldı. Ankaralılar lapa lapa yağan mevsimin ilk karının tadını çıkardı. Bazı vatandaşların sırf ilk karı görebilmek için Yenimahalle'deki evlerinden çıkıp Ahlatlıbel, Dikmen gibi semtlere gittikleri öğrenildi.