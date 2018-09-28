Anne sütü zekayı etkiler mi? İşte bebeklere ve anneye faydaları

Anne sütünün faydaları bebeğe fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da oldukça fazla. Bebeğe emmeye başladığı ilk andan itibaren rahatlık ve güven duygusu veren anne sütü, içeriğindeki protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineraller sayesinde onun yaşamsal tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor. 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meryem Necafi, anne sütünün faydaları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Anne sütü ile bebekler daha mı zeki?

Beyin, retina ve merkezi sinir sistemi için büyük önem taşıyan maddeler içeren anne sütü, bebeğin büyüme hormonları üzerinde de oldukça etkili. Anne sütü içeriğindeki büyüme faktörleri beyin gelişimini de etkiliyor ve yapılan bazı çalışmalarda anne sütünün bebeğin IQ puanı üzerinde olumlu etki yaptığı ortaya konuluyor.

Anne sütü doğal bağışıklık oluşturuyor

Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkiye sahip olan anne sütü, bebekte doğal bağışıklık sağlıyor ve hastalıklara karşı bir kalkan görevi üstleniyor. İshal, üst solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklar, anne sütü alan bebeklerde daha nadir görülüyor.

Aşırı kilo ve diyabete karşı anne sütü

Bebeğin acıkmasına ve yağ depolamasına neden olan insülin anne sütünde az miktarda bulunurken, iştahı kapatarak yağ yakan leptin hormonu daha fazla bulunuyor. Bu da daha iyi bir beslenme alışkanlığı kazanmış bebekler ile ileriki yıllarda diyabet gelişme riskini azaltıyor, bebeğin aşırı kilo almasını önlüyor.

Kolostrum ile alerjiden koruyor

Annenin doğumdan sonraki ilk günlerde gelen sütü yani kolostrum, diğer günlerdeki süte göre daha fazla yararlı bakteri içeriyor. Bu da bebeğin bağırsaklarını kaplayarak egzama, astım gibi alerjik hastalıkları önlüyor.

Hipertansiyon riskini azaltıyor

Anne sütü böbreklerde daha az yük oluşturduğu için ozmolaritesi düşük olan anne sütü, kalp damar hastalığı, hipertansiyon gelişme riskini en aza indiriyor.

Tokluk hissi ile obeziteye önlem

Önsüt denilen emzirmeye başlandığında gelen ilk süt protein bakımından zenginken, emzirme sonundaki sütün yağ oranı yüksek oluyor. Bu da bebekte tokluk hissi yaratıyor ve obeziteyi bu şekilde önlüyor. Prematüre bebekler de bu sayede yeterli kilo alabiliyor.

Anne sütünde kalsiyum

Diş ve dişeti sağlığı için de anne sütü vazgeçilmez bir nimet. Protein ve kalsiyum içeriği sayesinde gelişebilecek diş ve dişeti hastalıklarını önleyen anne sütü, yüksek miktarda kalsiyum emilim oranı ile diş çürüklerine kalkan oluşturuyor.

Sindirimi kolay

Mucizevi bir besin olan anne sütü, bebeğin ihtiyacı oranında protein, karbonhidrat, yağ, demir ve diğer besin öğelerini içeriyor. Anne sütüyle beslenen bebeklerde bu nedenle kabızlık, ishal, kolik ağrı az görülüyor.

EMZİRMENİN ANNEYE FAYDALARI

Anne sütü her ne kadar bebek için faydalı gibi görünse de, annenin kendisine de büyük yararı var. Her şeyden önce emzirme ile anne ve bebek arasında yakın bir bağ kuruluyor. Acıkan bebeği doyurmak için hiçbir ısıtma ya da sterilizasyon gerekmeden, hazır halde besin sağlanıyor. Ortalama günde 500 kalori daha fazla harcayan emziren anneler, emzirmeyenlere göre daha kolay zayıflayarak doğumda aldıkları kiloları geri verebiliyor. Oksitosin salgılanması sevgi hormonu ile birlikte tetikleniyor ve rahmin küçülmesi sağlanıyor.

Eğer anne bebeğini düzenli emzirirse adetin başlaması gecikiyor ve bu sayede vücutta demir depolanıyor. Yumurtalık ve rahim kanseri, menopoz öncesi meme kanseri riskleri azalıyor. Güçlenen kemikler yaşamın ileri dönemlerinde kemik erimesi, kırığı riskini azaltıyor.. Uzun dönemde ise Tip 2 diyabet riski düşüyor.