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Annesini bıçaklayarak öldüren şahıs "Hatırlamıyorum" dedi

Konya'da annesini bıçaklayarak öldüren şahıs, "Hatırlamıyorum" dedi. Şahsın bipolar bozukluk hastası olduğu öğrenildi.

Konya merkez Selçuklu Mahallesi Duranbey Sokak'ta meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre, 54 yaşındaki Ö.T., 78 yaşındaki Alzheimer hastası annesi Ayşe Tokgöz'ü bıçakladı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve bipolar bozukluk teşhisi konulduğu öğrenilen Ö.T. olayın ardından üst komşusuna çıktı ve annesini bıçakladığını söyledi.

Komşular bunun üzerine Ö.T. ile birlikte eve geldi ve yaşlı kadını kanlar içinde yatarken bulunca polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Tokgöz'ün çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Ö.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, üzerindeki kanlı elbiseleriyle polis otosuna gittiği sırada olayla ilgili "Hatırlamıyorum" dedi. Ayşe Tokgöz'ün diğer çocukları ve komşuları da olay yerine toplandı, yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri de gerekli müdahalelerde bulundu. Öldürülen Ayşe Tokgöz'ün diğer bir oğlunun yaklaşık olaydan 2 saat önce eve ekmek bıraktığı da verilen bilgiler arasında yer aldı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında yaşlı kadının cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı annesini bıçakladı

 

Bipolar bozukluk nedir?

Bipolar bozukluk ya da manik-depresif bozukluk, iki uçlu bozukluk olarak bilinen bir duygu durum bozukluğudur. Kişinin yaygın ve sürekli olarak, belli bir zaman diliminde hissettiği baskın duygu halidir. Bipolar bozukluk tanısı konan kişiler tüm hayatlarında depresyon, hipomani gibi çeşitli dönemler geçirdiği gibi, aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, kendine güveni artmış bir dönem sonrasındaüzüntü, ağlama, değersizlik hissi, enerji kaybı, mutsuzluk şeklinde "depresif" dönem ortaya çıkabilir. Bipolar bozukluğu olan kişinin bu duygu durum değişiklikleri arasında tamamen normal ruh halinde olduğu dönemler de olabilir. Riskli davranışlar nedeniyle kişinin sosyal ilişkilerine, iş ve okul yaşamına zarar veren, tedavi edilmediği takdirde intihara yol açabilen ciddi ruhsal bozukluktur

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