Antalya genç manken yetiştirme merkezi oldu

Ajans sahibi Esra Keskinol, podyum kadrosunu eğitim kampına aldı. Yürüyüş, duruş ve podyum kurallarını anlatıp uygulayan Keskinol, gelecek nesil mankenlerden umutlu olduğunu söyledi. 20 kişiden oluşan yeni mankenler için eğitim günleri planladıklarını, bazen ajansta bazen bir salonda eğitimler verildiğini anlatan Keskinol, "Amacımız ajansımızın manken kadrosunu yeni mankenlerle güçlendirmek. Fakat podyumu onlara emanet etmeden önce işlerine hakim olmalarını sağlamak da benim görevim. Nasıl yürüyecekleri, nasıl duracakları ve poz vereceklerini öğretiyorum. Geleceğin mankenleri yetişiyor" dedi.