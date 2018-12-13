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Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Otomobilin içinde beylik tabancasıyla yaşamını kaybeden Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın daha önce kızını ve eşini kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti. Aracının içinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği değerlendirilen Karaaslan'ın cansız bedeni aracının içinde bulundu. Yapılan incelemelerde Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın Kepez'deki ölü bulunduğu noktaya sabaha karşı 05.30 sıralarında geldiği ortaya çıktı. Sabah saatlerinde mesai arkadaşlarının kendisini araması ve telefonla ulaşamaması üzerine saat 10:00 sıralarında bulunduğu belirtilirken, yapılan araştırmayla intihar ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Antalya Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "2000 yılında kızını, 2014 yılında da kanser hastalığından eşini kaybeden ve diğer iki kızıyla birlikte ikamet etmekte olan Karaaslan’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmış ve yapılan otopsi işlemlerinde kalbe bitişik atış olduğu, şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı anlaşılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili detaylı tahkikatını sürdürmektedir" denildi. 

Polis ekipleri olay yerine geldiklerinde otomobilin içindeki kişinin Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan olduğunu belirledi. 112 Acil Servis ekibi yaptıkları tetkiklerde Karaaslan'ın kalbe bitişik atışla vefat ettiğini tespit etti.

Karaaslan'ın beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Karaaslan'ın 2000 yılında kızını kaybettiği, eşinin de 4 yıl önce kanser nedeniyle 2014 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi. Karaaslan, diğer iki kızıyla birlikte yaşamaktaydı.

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI: "İntihar olduğunu düşünüyoruz."

Olay sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal yaptıkları ilk incelemelerde olayın intihar olarak değerlendirdiklerini, bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı titizlikle devam ettirdiğini dile getirdi. İnal; "İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz ama yapılacak otopsi, olay yerinde ele geçirilen materyallerden üzerinde detaylı bir inceleme ilgili savcılarımız ve emniyet ve adli tıp kurumumuz tarafından yapılacaktır. Gece saatlerinde olduğunu düşünüyoruz. Sabah saatlerinde emniyet müdürlüğümüze ihbar gelmiş. Başımız sağ olsun cümleten"şeklinde konuştu.

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