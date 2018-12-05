Antalya'da kaybolan 14 yaşındaki Beril bulundu

Antalya Manavgat'ta 14 yaşındaki Beril Kaplan ailesinin iddiasına göre 4 gündür kayıp. Ailesiyle birlikte yaşadıkları evden cumartesi sabahı ayrılan ve bir daha eve dönmeyen Beril'i arama çalışmaları devam ederken polis ekiplerinin Beril'e ulaştıkları bilgisi geldi.

Beril'in ailesi kızlarının gidebileceği tüm adresleri kontrol ettiklerini ancak hiçbir iz bulamadıklarını belirtmiş ve çareyi polise başvurmakta bulmuştu. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulunan aile kızlarına kavuştu. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri Beril'i bularak ailesine teslim etti.

Evden çıktığında 14 yaşındaki Beril'in üzerinde siyah deri mont ve kot pantolon olduğunu ifade eden aile, insaniyet namına kızlarını gören bilenlerin ihbarda bulunmasını istemişti. Beril'in daha önce de 4-5 kez evden gittiği daha sonra bulunduğu iddia edildi.