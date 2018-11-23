Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü, 26 yaralı

Alınan bilgilere göre sabah saat 08.00 sularında Akseki-Manavgat Karayolu mevkinden bulunan Güçlüköy yakınlarında, içerisinde Suriyeli işçilerin bulunduğu 63 F 3240 plakalı minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkaral bariyerleri aşıp uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.