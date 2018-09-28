Antalya’da yaşanan deprem paniğe neden oldu!

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sarsıntılar aralıklarla devam ediyor. Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda alınan son kayıtlara göre son deprem Antalya’da meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, gece saat 03:26 sularında yerden yaklaşık 104 kilometre aşağıda gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Korkuteli ilçesinin Döşemealtı semti. Büyüklüğü 4.0 olarak ölçülen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bölgede meydana gelen bir sonraki deprem, saat 06:21 sularında 3.5 olarak ölçüldü. İlçede artçı sarsıntıların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.