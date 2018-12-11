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Antarktika 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Güney Yarımkürenin en güneyinde bulunan Antarktika kıtasına yakınlarında meydana gelen 7.5’lik depremle en büyük fay hatlarından biri kırılmış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından elde edilen son deprem verileri doğrultusunda yapılan açıklamada, Atlas Okyanusu'nda bulunan ve aynı zamanda İngiltere'ye bağlı olan Bristol Adı verilen adanın 48 km kuzeyinde 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

İlk belirlemelere göre depremin merkez üssünün ve depremin etki alanının hissedilebileceği bölgelerde herhangi bir yerleşim olmaması sebebiyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer kırılan fay hattının dünya çapındaki en büyük faylardan biri olduğunu belirtti.

 

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