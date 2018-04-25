Antioksidan deposu 5 bahar meyvesi!

Yaz mevsiminin habercisi ilkbaharın son ayına girmek üzereyken artık pazarda manavda meyve çeşitlerinin de değiştiğini görüyoruz. Özellikle antioksidan içerikleriyle faydaları saymakla bitmeyen taze meyveler hakkında Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir bilgiler verdi.

İlkbaharın en iyi bilinen meyvelerinin başında hiç şüphesiz çilek gelir. Berries grubundaki çilek, B, C ve K vitamini açısından oldukça zengindir. Dut çok iyi bir antioksidan olmakla beraber resveratrol bakımından da zengin bir meyvedir. Lif içeriğiyle kabızlıkla mücadelede birebir olan incir meyvesine kayısı da yine lif ve potasyum içeriği ile eşlik ediyor. Antioksidan bakımından zengin bir diğer meyve ise kiraz. Kiraz ayrıca diüretik su atıcı özelliğe de sahip.

"NE YAPSAM KİLO VEREMİYORUM"

Yeme alışkanlıkları değişmediği sürece aç kalmak tek başına insanları zayıflatmaya ne yazık ki yetmiyor. Yemek yerken daha yavaş olmak ve doymak ile dolmak arasındaki farkı karıştırmamak gerek. Tükettiğiniz besinlerin soslu olması ise masum gibi görünen bir yiyeceği kalori bombasına dönüştürebilir. Kilo vermede zorluk yaşayan kişilerin ayrıca insülin direnci ve hipotiroid gibi metabolizma problemleri olup olmadığının araştırılması gerekir.

SU VE MİNERAL TAKVİYESİ MİLKSHAKE TARİFİ

1 su bardağı süt, 12 adet yaban mersini, 4 adet buz, 1 orta boy incir, 1 tatlı kaşığı yulaf kepeği karışımı. Tüm malzemeler blenderdan geçirilerek tüketildiğinde yaz mevsiminde fazla idrar ve terleme nedeniyle kaybedilen mineral ve su yerine takviye yapacaktır.