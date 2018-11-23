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Anzer balının yararları nelerdir? Ne kadar tüketilmelidir?

Tabiatın mucizesi, doğal antibiyotik kaynağı anzer balı adeta şifa dağıtıyor. Anzer balının gizli kalmış yararları haberimizde…

Karadeniz’in incisi Rize’ye bağlı İkizdere ilçesinin yüksek kesimlerinden biri olan yayla turizmi ile de adından sıkça bahsedilen Anzer yaylası, tabiatın bir mucizesi olan Anzer Balını üreten arılara ev sahipliği yapmaktadır. Sınırlı miktarda üretimi yapılabilen bu özel bal yüksek rakamlarla piyasaya sunulsa da tıbben de kanıtlanmış olan iyileştirme özelliği sayesinde yurtiçi ve yurt dışından oldukça talep görmektedir.

Anzer balı içeriğinde yoğun miktarda bulunan fenolik asitler sayesinde vücutta antioksidan etkisi yaratmaktadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkisi tıbbende kanıtlanmış olan Anze balı, tüketildiğinde vücuttaki yabancı maddelerin dışarı atılması sağlanmış olur.

Öte yandan vücuttaki oluşan iltihabın hızlı bir şekilde kurumasını sağlar. Örneğin bademciklerinizde bir iltihatplanma söz konusu ise Anzer balı tükettiğinizde hızlı bir iyileşme sürecine girdiğinizi fark edeceksiniz. Boğaz ağrısı, öksürük ve balgam çıkarma gibi sorunlar yaşıyorsanız iyileşmek için Anzer balını kullanabilirsiniz. 

Ayrıca damar tıkanıklığını engelleyen bal, kalsiyum, potasyum ve C vitamini deposudur. Böylece kendinizi her zaman zinde hissedersiniz. Boşaltım sistemini de düzenleyen Anze balı, mide dostudur.

Sağlıklı bir yaşam için rahatlıkla tüketebileceğiniz Anzer balı, 15 gün boyunca düzenli olarak tüketilmeli, sonrasında 5 gün ara verilip yeniden tüketilmelidir. Ancak şeker oranı yüksek olduğu için eğer şeker problemi olan kişiler ve çocuklar için önceden bir uzmana danışılması gerekmektedir.

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