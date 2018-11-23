Araçlar kar ve tipide mahsur kaldı

Şırnak Hakkari yolu ani kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Şırnak Uludere İlçesi Ortaköy mevkii ile Hakkari Çukurca İlçesi Çığlı Köyü arasında 2 bin 80 rakımlı Suvarı Kodra geçidinde şiddetli kar yağışının başlamasıyla yol trafiğe kapandı.

Şiddetli kar ve tipiye hazırlıksız yakalan araçlar yolda mahsur kaldı. Kara saplanan araçların yardımına koşan Jandarma ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede yol tekrar trafiğe açılarak kara saplanan araçlar kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan sürücülerden Nazmi Kurt yaptıkları çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti. Kurt "Şırnak’tan Hakkari’ye gidiyoruz. Çok kar yağışı var ve tek yolumuz bu. Sağolsun ekiplerimiz sürekli imdadımıza koşuyor” dedi. Yetkililer de bu yoldan geçecek olan sürücülerin zincirsiz çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.