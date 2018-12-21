Arızalı otomobili iten 4 kişiye başka araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nde meydana gelen feci kazada bir kişi arızalı bir otomobili iterken arkadan gelmekte olan başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi ise yaralandı.

Kocaeli Gebze ilçesi D100 Karayolu Muhallimköy mevkiinde alınan bilgilere göre, 06 MJ 820 plakalı araç arızalandı. Araçtan inerek arızalanan otomobili iten 4 kişiye arkadan gelmekte olan 34 ADR 99 plakalı otomobil çarptı. Aracı itmekte olan 4 kişiden 18 yaşındaki Mustafa Hüseyin Navvaf olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü ile diğer 3 kişi ise yaralandı.

Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ölen Mustafa Hüseyin Navvaf'ın cenazesi ise olay yeri incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.