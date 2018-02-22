Artık her dairenin otoparkı olmak zorunda! Yönetmelik yürürlüğe girdi

Şehir merkezlerinde özellikle dar cadde ve sokaklarda otopark olmaması nedeniyle yolların tamamen araç parkına döndüğünü görürsünüz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu sorunu ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık Her binadaki konut sayısınca otopark alanı ayrılması zorunlu.

Araçların neden olduğu park ve trafik sorunlarına yeni düzenleme ile çözüm getirildi. Otopark yapılması gereken bina ve tesislerde, otopark ihtiyaç miktarı ve ölçüleri düzenlendi. Buna göre önceki yönetmelikte yer alan her 3 daireye 1 otopark alanı ayrılması zorunluluğu, her daireye 1 otopark alanı ayrılması zorunluluğu şeklinde değiştirildi. Üstelik belediyeler bu sayıyı ihtiyaca göre artırabilecek.

BİNALARIN BAHÇELERİ OTOPARK OLUYOR

Belediyelerin karar alması durumunda ön bahçe genişliği 7 metre olan parsellerde binaya en az 2 metre mesafe bırakmak şartıyla açık otopark yapabilme imkanı bulunuyor. Ayrıca zeminin altında şartıyla yan ve arka bahçelerin de altı, ön bahçenin yola 3 metre mesafe kalana kadarki bölümü de otopark yapılabilir şekilde düzenlenecek. Hatta komşu iki parsel sahipleri anlaşır ve tapuya şerh düşerse aradaki duvar kaldırılarak geçiş yolu düzenlenebilecek ve bahçeler ortak otopark alanı olarak kullanılabilecek.

Otopark yapım imkanı bulunmaya parseller için de düzenleme yapıldı. Otopark tesisi mümkün olmayan yapılar, tarihi binalar, cephesi dar binalar için yürüyüş mesafesinde başka bir otopark yeri gösterilecek ve bu durum tapuya şerh düşülecek. Bu binalar dışındaki tüm binalarda otopark bulunması artık zorunlu.

OTOPARK BEDELLERİNE DÜZENLEME

Yeni yönetmelik otopark bedellerine de düzenleme getirdi. Buna göre belediye meclisleri kenti belirlenen kriterlere göre bölgelere ayıracak ve sosyo-ekonomik olarak düşük bölgelerde otopark bedelleri yüzde 40'a kadar indirimli olabilecek. Ayrıca şehir merkezine araç trafiğinin yönlenmesini engellemek için de belirlenen bölgelere "park et-devam et" otopark yerleri ayrılması zorunlu olacak. Bu otoparklara ise sadece binek taşıtlar, motosiklet ve bisiklet park edilebilecek.

DÜĞÜN SALONU, HASTANE, OTEL... OTOPARK ZORUNLU

Halkın toplu kullanımına açık olan AVM'ler, düğün salonları, oteller, stadyum ve hastaneler, üniversiteler kendi parselinde eğer mümkün değilse komşu parselde otopark yapmak zorunda. Park ve meydanlarda ise üst doku bozulmadan alanların altına otopark yapmak mümkün olacak. Bu alanların ise yüzde 1'i bisiklet, yüzde 5'i engelli ve yüzde 2'si elektrikli araçlara ayrılacak.