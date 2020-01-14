Aşk-ı Memnu’nun Hilmi’si Recep Aktuğ hayatın kaybetti

Usta oyuncu Recep Aktuğ’a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vefat haberi Aktuğ’un sevenleri ile paylaşılarak başsağlığı dilendi. Aşkı Memnu dizisinde adı ön çıkmasına rağmen birçok projede başarılı rollere imza atan Recep Aktuğ, 2019 yılında hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tetkikler neticesinde kendisine KOAH teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ İzmir’in çeşme ilçesinde dünyaya gözlerini açmış, ortaokula kadar olan tahsilini İzmir'de tamamlamıştır. Liseye yıllarında Gelenek adı verdikleri ilk müzik grubunu kuran sanatçı, bir dönem gece klubünde grubuyla sahne almıştır. 1974 yılında siyasal Bilgiler fakültesinde eğitim gördükten sonra TM Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. Eğitimini tamamlayana kadar birçok farklı iş kolunda faaliyet gösteren Aktuğ, muhabir olarak da görev yapmıştır.

Arı Yapım adlı bir şirketin kurucularından olan Aktuğ, birçok ünlü ses sanatçısı ile çalışmış, 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılarak ikincilik ve yedincilik ödülü kazanmıştır. Müzikteki başarısının yanı sıra oyunculuk hayatında da işi bir çıkış yakalayan Aktuğ, Kurtlar Vadisi, Aşk-ı Memnu, Fetih 1453, Çılgın Dersane Üniversitede gibi projelerde rol almıştır.