Askere gidebilmek için 100 kilo veren Arif tezkeresini aldı

Arif Düzcan Sakarya Akyazı'da büyük bir azmin timsali oldu. 22 yaşındaki Düzcan, geçtiğimiz yıl askere gitmek için başvurdu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırları dışında kiloya sahip olması nedeniyle askere alınmadı.

180 kilo olan Arif Düzcan, yaşadığı bu olay üstüne kararını verdi ve azim ve kararlıkla kilo vermeye başladı. Düzenli spor yaparak ve diyet uygulayarak 10 ay içinde 100 kilo vermeyi başaran Düzcan, 80 kiloya indi. Zayıfladıktan sonra ise hemen askere gitti. Zayıflayarak askere gideceğine dair söz verdiğini belirten Düzcan, tezkeresini aldı. Düzcan çok mutlu olduğunu belirtti.

(Posta)