ATM dolandırıcısının 'cımbız' yöntemi akıllara durgunluk verdi

Başkentte 500'ü aşkın ATM'den yatırılan paraları çaldığı belirlenen dolandırıcı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Banka ATM'lerine vatandaşların yatırdıkları paraları cımbızla geri alan dolandırıcı yakalamak için polis 'çöpçü' kılığına girdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarlar sonrası istihbari çalışma yaptı. Ankara'da bulunan özel bankaların ATM'lerinden vatandaşların yatırdıkları paraların hesaplarına geçmediğini ve bu paraların bir kişi tarafından çalındığını tespit eden ekipler, bankamatikleri inceledi.

Yapılan incelemelerde dolandırıcı şahsın sahte kart kullandığı ve ATM'lerin para yatırma bölümünü açarak mekanizmanın içinin bozulduğunu tespit etti. Ekipler 200'den fazla ATM kamera kayıtlarını inceledi ve 45 yaşındaki M.A.'yı belirledi. Çöpçü kılığına girerek M.A.'yı İnönü Mahallesi'nde bir ATM'den para çalarken suç üstü yakalayan Siber Suçlar ekipleri şahsı gözaltına aldı. Tüm bu gelişmeler polis kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Polis ekipleri çöpçü kılığına girerek şahsı izledi...

Dolandırıcı ATM'nin başında suç üstü yakalandı...