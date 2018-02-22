ATV ekranlarının fenomen dizisi Kırgın Çiçekler final yapıyor

ATV ekranlarında 2015 yılından bu yana yayınlanmakta olan NTC Medyanın yapımcılığını üstlendiği dizi “Kırgın Çiçekler”, reytingleri alt üst ettiği dönemi geride bırakarak finale doğru gidiyor. Geçtiğimiz hafta final kararını sette pasta keserek veda çok parti havası ile açıklayan projenin patronu Mehmet Yiğit Alp’in Maslakta lüks bir restoranda veda yemeği düzenleyeceği de alınan bilgiler arasında.

Ailelerinin onları terk etmesi, hayatlarını kaybetmesi gibi nedenlerle yetiştirme yurdunda büyüyen 5 genç kızın çocukluktan ergenliğe kadar başlarından geçen birçok olayın hikayeleştirilerek beyazcama taşındığı dizide, İpek Karapınar, Özgür Çevik gibi tanınmış oyuncularının yanı sıra Nil Keser, Hazar Motan ve Aleyna Solaker gibi genç yeteneklerin de sanat camiasına kazandırılmış oldu.