Avlu’nun Melis Müdürü Deniz Barut yeniden dizide!

Perşembe akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Avlu’da tansiyon hiç düşmüyor. Yeni bölümde merak edilen sorulardan biri de Alp gerçekten öldü mü? oldu. Öte yandan Deniz’in firarının ardından büyük bir soruşturma geçiren Zerrin Müdür karakterindeki görevden mi alındı?

Dizinin birinci sezonunda mahkumlar tarafından oldukça sevilen Melis Müdür karakteriyle izleyici karşısına çıkan sevecen, başarılı oyuncu Deniz Barut, mahkumlara karşı verdiği psikolojik desteğin yanında iyimser tavırlarıyla da izleyicinin beğenisini kazanan bir karaktere ulaşmıştı.

Yapımcı firma tarafından yapılan açıklamaya göre Deniz Barut, bu hafta yayınlanacak Avlu yeni bölümle senaryo gereği diziye gönüş yapıyor. Bundan sonraki bölümlerde Zerrin müdür ve Melis Müdür arasında neler yaşayacağı ise merak konusu...