AVM sayısı 1 yılda yüzde 4 arttı

AVM ve zincir marketlerin, tüm esnaf ve sanatkarların meslek kollarında faaliyet gösterdiğini belirten TEST Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yapılar çoğaldıkça esnafın yol olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 429 AVM faal durumdayken, bu yılın ilk 10 ayında 19 yeni AVM'nin daha açıldığını hatırlatan Palandöken, yılsonuna kadar bu sayının 488'e çıkacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Zincir market sayısında da ciddi artış olduğunu kaydeden Palandöken, AVM'lerde giyim mağazalarının yanı sıra ayakkabıcı, manav, kuaför, kuyumcu gibi mağazaların da bulunması nedeniyle esnafın etkilendiğini ifade etti. Bu mağazalara karşı esnafın mağduriyetinin sürekli arttığını belirten Palandöken "Okulların açılacağı zaman kırtasiyeci oluyorlar, kışın bot, mont, atkı, eldiven, kazak, yazın da şort, tişört gibi giyim eşyaları, beyaz eşyadan elektroniğe kadar satış yapmadıkları hiçbir ürün neredeyse yok. Hem mantar gibi her sokakta çoğalıyorlar hem de ürün yelpazeleri tüm esnafı kapsıyor." dedi.

"Zincir marketlerde deterjan ve gıda dışı ürün satışı yasaklanmalı"

Esnaf için büyük mağduriyet oluşturduğunu ve bu gidişata dur denilmesi gerektiğini kaydedein Palandöken, market adıyla faaliyet gösteren işyerlerinin yalnızca deterjan ve gıda ürünlerinin satılması gerektiğini vurguladı. AVM ve zincir marketlerin açılış ve kapanış saatlerinin de düzenlenmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Mevcut perakende yasası bu konuda ihtiyaca cevap vermediği için güncellenmeli. Çünkü esnaf mahallenin caddelerin koruyucusu niteliğindedir. Esnafın olmadığı bir cadde, bir mahalle düşünülemez” ifadelerini kullandı.