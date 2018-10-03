Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı patron Sadettin Yerebakan karakteri ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran usta oyuncu Yıldırım Göcek, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı oldu. Samsun’da geçirdiği ameliyat sonrasında bunalıma girdiği iddia edilen Göcek, tedavilerini yarıda keserek hızla kilo vermeye devam etti.

Destekleyici tedavileri kesmesinden dolayı metabolizması bozularak aşırı kilo veren sanatçı, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan Göcek’in tedaviye cevap vermediği ifade ediliyor.