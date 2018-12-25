Avrupa’nın en yüksek yanardağı Etna lav püskürtmeye başladı

Alınan bilgilere göre 3.326 m ile Avrupa’nın en yüksek yanardağı olma özelliğine sahip olan ve en son 2017 yılında faaliyet gösteren Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. 24 Aralık Pazartesi günü aktif hale geldiği aktarılan yanardağda meydana gelen patlama neticesinde 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.

Bölge ile ilgili çalışmalar yürüten jeofizik kurumu tarafından yapılan açıklamada patlamaların atmasının beklenmediği ifade edildi. Hava ulaşımının sağlandığı Katanya havaalanı patlamanın ardından geçici süreyle uçuş trafiğine kapatılırken, sonrasında havaalanında uçuşlar saatte 4 seferle sınırlandırıldı.