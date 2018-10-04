Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!

2011 senesinde yakalandığı gırtlak kanserini zorlu bir tedavi süreci ile atlatan usta oyuncu Aydemir Akbaş, hastalığın yeniden vücudunda tespit edildiğini açıkladı. Kendisine kolon ve bağırsak kanseri konulan Aydemir, özel bir hastanede tedavi altına alındığını, kendisini iyi hissettiğini ve doktorların sağlık durumu hakkında taş gibisin benzetmesini yaptıklarını ifade etti.

1936 İstanbul doğumlu olan Akbaş, birçok önemli tiyatronun kadrosunda çeşitli rollerde oynamış, sanatçı İbrahim Tatlıses ile oynadığı birçok sinema filminde şöhretinde zirveyi yakalamıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Beyhan Benek ile 1964’de hayatını birleştiren Akbaş, bu evliliği üç kes sonlandırıp sonucunda Benek ile yeniden evlenmiştir.