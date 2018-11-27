Aydın Efeler'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Aydın'ın Efeler İlçesi'nde yol kontrol noktasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından yol kontrolü yapılmaktaydı. Serçeköy yol kontrol arama noktasında arama faaliyeti yapmakta olan timler bir araçtan şüphelenerek durdurdu.

Aracın sürücüsü M.Y. ve yanındaki R.D'nin üst araması sırasında poşet içinde 318 gram kristal (Metamfetamin) olarak isimlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, adli makamların talimatıyla şüpheli iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kan ve idrar örneklerinin pozitif çıkması üzerine şüphelilere 5 bin 167 TL, uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandıkları için 2 bin 018 TL ceza kesildi. Ayrıca aracı süren şüphelinin ehliyetsiz olması nedeniyle ruhsat sahibine ehliyetsiz kişiye araç vermekten 2 bin 018 TL ceza kesildi. Toplamda 9 bin 203 TL ceza yazıldı.