Aydın’da feci kaza: Tren otomobile çarptı

Alınan bilgilere göre Aydın’a bağlı Efeler ilçesinde meydana gelen kaza saat 15.00 sıralarında yaşandı. Kazada, iddialara göre Denizli - İzmir seferini yapan makinist Seçkin E. idaresindeki 32708 sefer sayılı yolcu treni, emekli baş komiser Yaşar Yıldız’ın yönetimindeki ve kapalı olan bariyerin ucundaki baş kısımdan geçmeye çalışan 09 DR 370 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışma sonrasında savrulan araç demir yolunun kenarında bulunan korkulukları devirerek bankete uçtu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Yıldız, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.