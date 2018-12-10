Aydın'da feci kaza! Viteste unutulan kamyon 15 yaşındaki çocuk işçiyi ezdi

Aydın'da yaşanan feci olayda viteste unutulan bir kamyonun altında kalan çocuk işçi hayatını kaybetti. Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 Blokta sabah saatlerinde feci bir kaza yaşandı. 15 yaşında olduğu öğrenilen çocuk işçi Efekan Aslan damperli bir kamyonun hidrolik yağı değişimi için alet takımı toplamaktaydı.

Alınan bilgilere göre, Efekan Aslan hidrolik yağı değiştirilen kamyonun altındaki takımı topladığı sırada aracın test edilmesi için şoför aracı çalıştırdı. Viteste unutulan kamyon hareket edince Efekan Aslan tekerin altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Efekan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi sıkıştığı tekerin altından çıkarılarak otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan aile iş yerinde sinir krizleri geçirirken 15 yaşındaki Efekan'ın 6 aydır bu iş yerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.