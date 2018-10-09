Aydın'da korkunç kaza: 3 ölü 2 yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinden Karacasu istikametine gitmekte olan bir otomobil yol ayrımında kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Karacasu-Tavas yol ayrımında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre 20 yaşındaki Hazar Canbaz direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve araç tanınmaz hale geldi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Araçta Hazar Canbaz, Davut Arısan ve Nurdane Geryüz'ün sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan Emre Burak ve Dilan Şener ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Acil Kurtarma Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki yaralının durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazada hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri ise Karacasu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.