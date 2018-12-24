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Aydın'da sıcaklıklar 7-8 derece düşecek! Ege'de hava durumu

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Aydın'da Salı akşamı itibariyle 7-8 derece düşecek.

Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası Aydın'da da etkili olacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava Aydın'da hava sıcaklıklarını 7-8 derece düşürecek. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Salı akşam saatleri itibariyle doğu kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

Aydın'da hava sıcaklıkları bir süredir 14-15 derecelerde seyretmekteydi. Meteoroloji'den alınan son verilere göre Aydın'da Salı günü başlayacak olan sağanak yağış sonrasında hava sıcaklıklarında çok ciddi düşüşler bekleniyor. Gündüz 6-7, gece 1-0 derece civarında seyredecek sıcaklıklar nedeniyle yetkililer sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 25 Aralık Salı günü Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ve doğu ilçeleri ile Manisa çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışının beklendiğini belirtti. 

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