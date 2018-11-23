Aydın'da tren kazası: 1 kişi feci şekilde can verdi

Aydın otoban kavşağı hemzemin geçitte meydana gelen kazada 43 yaşındaki Sibel Aksoy feci şekilde can verdi. Nazilli-İzmir seferini yapmakta olan tren Aydın istikametinden İzmir'e doğru seyir halindeydi. Makinist Ahmet Y. idaresindeki 32714 sefer sayılı yolcu treni hemzemin geçide geldiğinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Aksoy'a çarptı.

Görgü şahitlerinin ifadelerine göre oldukça hızlı gelmekte olan trenin çarpma etkisiyle Aksoy 15 metre kadar sürüklendi. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla olay yeri inceleme ekiplerinin kaza mahallinde inceleme yaptıkları, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Trenin makinisti ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza sonrası olay yerine gelen Sibel Aksoy'un yakınları sinir krizi geçirirken, ölen kadının babasının da 24 Ağustos günü ayağını slaj makinesine kaptırarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

AYDIN'DA HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA...

Sibel Aksoy olay yerinde hayatını kaybetti.