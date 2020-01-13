Babil dizisi ne zaman başlıyor? Kadro da kimler var?

Yapımcılığını Ay Yapım firmasının üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın yer aldığı, Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel tarafından kaleme alınan dizi Babil 17 Ocak Cuma akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Dev oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan dizi de Halit Ergenç İrfan karakterine, Aslı Enver Ayşe karakterine, Ozan Güven Egemen karakterine, Birce Akalay İlay karakterine, Nur Fettahoğlu Eda karakterine hayat veriyor.

Heyecanla beklenen dizi Babil’de dizinin ana karakterlerinden İrfan, ülke çapında önemli bir üniversitenin hocalarındandır. Mesleğinde oldukça başarılı ve idealist olan İrfan keskin çıkışları nedeniyle ansızın işinden kovulur ve çok uğraşmasına rağmen iş bulamaz. Evli ve bir çocuğu olan İrfan’ın oğlu çok hastadır. Tedavisi için çok para gerekmektedir.

Oğlunu iyileştirmek için birçok kapıyı çalan ancak sonuç alamayan İrfan en yakın arkadaşı Egemen’le birlikte emlak sektörüne girerek insanları dolandırmaya başlar. Sahtekarlıkları ortaya çıkarak ellerindeki paralardan da olan iki arkadaş, Türkiye’nin en büyük saadet zincirini kurarlar ve çok para kazanırlar. Kazanılan bu para İrfan, İrfan’ın eşi, yakın arkadaşı Egemen ve eski nişanlısı arasında gizlenen sırların ortaya çıkmasına neden olur.