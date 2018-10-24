Bağışıklığı güçlendiren sihirli çorba tarifi! Kış aylarında Mod yükselten besinler neler?

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde negatif düşünceler de beynimizi ele geçirmeye başladı. Evden çıkmak istemeyeceğimiz soğuk kış günlerinde doğal olarak kilo alımı da başlayacak. Diyetisyen Emre Uzun, kış mevsiminde modumuzu yükseltecek, sindirim sistemimizi güçlendirmemize yardımcı olacak besinler konusunda bilgiler verdi.

Malumunuz kış mevsimi ile birlikte geceler uzuyor ve evde geçirilen süre de artış gösteriyor. Böylece evde yenilen atıştırmalıklar artıyor, hareketlerimizde azalmalar yaşanıyor ve kapalı ortamlar üzerimizde negatif bir enerji oluşmasına neden oluyor. Havalar güzel olmadığı için yürüyüşe çıkmalar azalıyor, bağışıklık sistemi ise zayıflıyor. İşte tüm bunlara karşın kış aylarında beslenmemize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Peki modumuzu yüksek tutacak besinler neler? Uzun, verdiği bilgilerde kış aylarında kilo alımını engelleyecek beslenme şeklini anlattı.

En sağlıklı seratonin kış aylarında ıspanak. Folik asit, magnezyum gibi içerikleri nedeniyle gevşememizi sağlayan ıspanak, mutluluk hormonu salgısını uyarıyor ve pozitif bir ruh halinde olmamızı sağlıyor.

İnkar edemeyeceğimiz bir gerçek ise çikolatayla gelen mutluluk... Teobromin içeren çikolata ruh halini düzeltiyor ve dinç kalmamızı sağlıyor. Ancak yağlı, şekerli çikolatalar yerine bitter çikolata tercih etmemiz önemli ve günde 1-2 kare parçayı geçmemek gerekiyor.

Omega3 için vazgeçilmez besin semizotu, beyin yorgunluğunu alıyor, depresif ruh halinden çıkarıyor. Semizotunu yoğurtla birlikte salata şeklinde ya da zeytinyağında pişirerek tüketmek mümkün.

Yüksek C vitamini içeren ve antioksidan dolu nar, stresi azaltıyor, pozitif ruh hali sağlıyor. Serbest radikaller ile mücadele eden nar, metabolizmayı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı bir kalkan oluşturuyor. Nar kış aylarında salatalara serpilerek tüketilebilir.

Hindi eti ise içerdiği triptofan ve kaliteli proteinler ile seratonin salınımının artırıyor ve modumuzu yüksek tutuyor. Kırmızı et ve tavuğa göre zayıflamaya daha çok yardım ediyor.

EMRE UZUN'DAN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRECEK SİHİRLİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler:

9-10 yaprak ıspanak

1 avuç brokoli

3-4 kereviz sapı ve yaprak kısmı

1 adet havuç

1 tutam maydonoz

1 yemek kaşığı bulgur

1 serçe parmak kalınlığında zencefil

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pulbiber, kimyon, karabiber

HAZIRLANIŞI:

Ispanak sapları ve brokoli haşlanır.havucun kabukları soyulup, dilimlendikten sonra sarımsak ile birlikte 1 yemek kaşığı zeytinyağında sotelenir .Bu sırada kereviz sapları ayıklanıp yıkanır ve ince ince doğranır. Sonrasında ıspanak,kereviz sapları, brokoli ve havuç blenderdan geçirilip karıştırılır.Kıvamını ayarlamak için su eklenir kimyon ve karabiber eklenip 1 taşım kaynatıldıktan sonra pul biberle servise sunulur. (145 kkal )