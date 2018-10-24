Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Bağışıklığı güçlendiren sihirli çorba tarifi! Kış aylarında Mod yükselten besinler neler?

Havalar giderek soğuyor ve bizler de bu soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine evde oturmayı tercih etmeye başlıyoruz. Böylece de kış kilolarına davetiye çıkarıyoruz. Peki kış aylarında kilo almamak için nasıl beslenmemiz lazım? Bağışıklığımızı güçlendirecek besinler neler? İşte uzmanından öneriler...

Soğuk havaların kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde negatif düşünceler de beynimizi ele geçirmeye başladı. Evden çıkmak istemeyeceğimiz soğuk kış günlerinde doğal olarak kilo alımı da başlayacak. Diyetisyen Emre Uzun, kış mevsiminde modumuzu yükseltecek, sindirim sistemimizi güçlendirmemize yardımcı olacak besinler konusunda bilgiler verdi.

Malumunuz kış mevsimi ile birlikte geceler uzuyor ve evde geçirilen süre de artış gösteriyor. Böylece evde yenilen atıştırmalıklar artıyor, hareketlerimizde azalmalar yaşanıyor ve kapalı ortamlar üzerimizde negatif bir enerji oluşmasına neden oluyor. Havalar güzel olmadığı için yürüyüşe çıkmalar azalıyor, bağışıklık sistemi ise zayıflıyor. İşte tüm bunlara karşın kış aylarında beslenmemize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Peki modumuzu yüksek tutacak besinler neler? Uzun, verdiği bilgilerde kış aylarında kilo alımını engelleyecek beslenme şeklini anlattı.

En sağlıklı seratonin kış aylarında ıspanak. Folik asit, magnezyum gibi içerikleri nedeniyle gevşememizi sağlayan ıspanak, mutluluk hormonu salgısını uyarıyor ve pozitif bir ruh halinde olmamızı sağlıyor.

İnkar edemeyeceğimiz bir gerçek ise çikolatayla gelen mutluluk... Teobromin içeren çikolata ruh halini düzeltiyor ve dinç kalmamızı sağlıyor. Ancak yağlı, şekerli çikolatalar yerine bitter çikolata tercih etmemiz önemli ve günde 1-2 kare parçayı geçmemek gerekiyor.

Omega3 için vazgeçilmez besin semizotu, beyin yorgunluğunu alıyor, depresif ruh halinden çıkarıyor. Semizotunu yoğurtla birlikte salata şeklinde ya da zeytinyağında pişirerek tüketmek mümkün.

Yüksek C vitamini içeren ve antioksidan dolu nar, stresi azaltıyor, pozitif ruh hali sağlıyor. Serbest radikaller ile mücadele eden nar, metabolizmayı güçlendiriyor ve hastalıklara karşı bir kalkan oluşturuyor. Nar kış aylarında salatalara serpilerek tüketilebilir.

Hindi eti ise içerdiği triptofan ve kaliteli proteinler ile seratonin salınımının artırıyor ve modumuzu yüksek tutuyor. Kırmızı et ve tavuğa göre zayıflamaya daha çok yardım ediyor.

EMRE UZUN'DAN BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRECEK SİHİRLİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler:

9-10 yaprak ıspanak

1 avuç brokoli

3-4 kereviz sapı ve yaprak kısmı

1 adet havuç

1 tutam maydonoz

1 yemek kaşığı bulgur 

1 serçe parmak kalınlığında zencefil

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pulbiber, kimyon, karabiber

HAZIRLANIŞI:

Ispanak sapları ve brokoli haşlanır.havucun kabukları soyulup, dilimlendikten sonra sarımsak ile birlikte 1 yemek kaşığı zeytinyağında sotelenir .Bu sırada kereviz sapları ayıklanıp yıkanır ve ince ince doğranır. Sonrasında ıspanak,kereviz sapları, brokoli ve havuç blenderdan geçirilip karıştırılır.Kıvamını ayarlamak için su eklenir kimyon ve karabiber eklenip 1 taşım kaynatıldıktan sonra pul biberle servise sunulur. (145 kkal )

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YAŞAM Haberleri
Konserve hazırlamanın püf noktaları neler?

Konserve hazırlamanın püf noktaları neler?
Sonbahar depresyonu belirtileri nelerdir?

Sonbahar depresyonu belirtileri nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren sihirli çorba tarifi! Kış aylarında Mod yükselten besinler neler?

Bağışıklığı güçlendiren sihirli çorba tarifi! Kış aylarında Mod yükselten besinler neler?
Saç dökülmesini engelleyen yiyecekler neler?

Saç dökülmesini engelleyen yiyecekler neler?
Boşanmaya neden olan virüs: HPV

Boşanmaya neden olan virüs: HPV
On Numara çekiliş sonuçları MPİ 22 Ekim pazartesi açıklandımı

On Numara çekiliş sonuçları MPİ 22 Ekim pazartesi açıklandımı
Göz sağlığını etkileyen “O” salgına dikkat!

Göz sağlığını etkileyen “O” salgına dikkat!
Eber Gölü’nün hazin sonu! Haritadan tamamen silindi

Eber Gölü’nün hazin sonu! Haritadan tamamen silindi
Sürekli üşüyenler dikkat! Bunun nedeni…

Sürekli üşüyenler dikkat! Bunun nedeni…
Normal doğum hem anneye hem de bebeğe faydalı

Normal doğum hem anneye hem de bebeğe faydalı
C vitamini hakkında bilinmeyenler! Soğuk algınlığını önler mi? En çok hangi besinlerde bulunur?

C vitamini hakkında bilinmeyenler! Soğuk algınlığını önler mi? En çok hangi besinlerde bulunur?
Protein deposu yumurtanın bir faydası daha bulundu

Protein deposu yumurtanın bir faydası daha bulundu

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz