Bağışıklık sisteminizi korumak için probiyotikler önemli

Probiyotikleri mide asidine dayanıklı, bağırsak yüzeyine tutunabilen ve orada üreyebilen güçlü ve yararlı dost bakteriler olarak tanımlayan Dr. Fevzi Özgönül, yiyecekler ile alınan probiyotiklerin mide asit bariyeri, pankreas ve safra asitleri gibi bariyerleri geçebilenler arasında en güçlü olanların bağırsak florasında yaşama şansı olduğunu belirtti.

Yoğurt ve peynir türü gıdaların yaşayan gıdalar olduğu ifade eden Özgönül, bunların içerisine konulan katkı maddeleri nedeniyle eskisi kadar güçlü probiyotik etki görülmediğini dile getirdi. Bu nedenle sağlıklı ve güçlü bağırsak sistemi için bunun gibi dost bakterilerin dışarıdan maya olarak vücuda alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Özgönül, bunların toz içerikli takviyeler ve kapsül olarak bulunduğunu belirtti.

DOĞAL KAYNAKLAR TURŞU, EV YOĞURDU, SİRKE...

Probiyotiklerin doğal yollarla ev yoğurdu, turşu ve sirke gibi gıdalarla alınabileceğini ifade eden Dr. Fevzi Özgönül, bunun yanı sıra patentli ve Tarım Bakanlığı izni ile satışa sunulan kapsül ve şaselerin kullanılabileceğini ifade etti. Sağlıklı bir sindirim sistemi için ilk bir ay boyunca her gece alınabileceğini kaydeden Özgönül, böylece bağırsakların iç yapısında dost bakterilerin bir flora oluşturarak sindirim ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmiş olacağını ifade etti.